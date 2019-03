António Costa diz que separação do BES foi entre "banco mau" e "banco péssimo"

Primeiro-ministro defendeu que solução encontrada para a venda do Novo Banco em 2015 "foi equilibrada".

Por Lusa | 15:39

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu esta quarta-feira que, na separação que ocorreu em 2014 entre o BES, o chamado "banco mau", e o Novo Banco, então chamado "banco bom", o que se verificou foi a divisão entre "banco mau e banco péssimo".

Questionado pelos jornalistas à margem da posse da nova presidente do Conselho das Finanças Públicas, no parlamento, António Costa defendeu que solução encontrada para a venda do Novo Banco em 2015, através de um fundo de resolução, "foi equilibrada", porque permitiu evitar outras mais penalizadoras para os contribuintes, como a nacionalização ou a liquidação.

"Eu creio que desde a data da resolução em 2014 todos temos o dever de não estar surpreendidos com o que venha a acontecer com o Novo Banco: ficou claro qual era o estado da instituição financeira e tudo aquilo que aconteceu desde então tem percebido perceber que quando se fez a separação entre o chamado banco mau e o chamado banco bom, verdadeiramente o que ficámos foi com um banco mau e um banco péssimo", apontou, referindo-se à operação realizada ainda na vigência do anterior Governo PSD/CDS-PP.