Costa espera "acelerar" processo de negociação com parceiros sociais

O primeiro-ministro, António Costa, disse esta segunda-feira esperar poder "acelerar" o processo de negociação do acordo para a competitividade dos rendimentos com os parceiros sociais.

"Temos programado com os parceiros sociais acelerar o processo de negociação do acordo para a competitividade dos rendimentos. Depois do conjunto destas medidas hoje aprovadas neste programa de "Famílias primeiro" iremos negociar com os parceiros sociais esse acordo", afirmou António Costa, durante a conferência de imprensa de apresentação das medidas aprovadas pelo Governo, esta segunda-feira, em Conselho de Ministros extraordinário que visam combater os impactos da inflação, quando questionado sobre a capacidade para cumprir o aumento do salário mínimo nacional no próximo ano.

O primeiro-ministro disse ter "esperança" que seja possível "acordar um ritmo de progressão dos salários ao longo da legislatura", de modo "a alcançar este objetivo" e que tal "se traduza numa melhoria daquilo que é a justiça laboral e também que contribua para a melhoria da competitividade das empresas".

O Governo anunciou esta segunda-feira um pacote de apoios às famílias visando a mitigação do impacto do aumento do custo de vida no rendimento, cujo valor ascende a 2,4 mil milhões de euros.

Este novo pacote vai somar-se aos 1,6 mil milhões de euros de apoios que já foram concedidos desde o início deste ano.

Entretanto, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já promulgou o diploma do Governo que estabelece as medidas excecionais de apoio às famílias.