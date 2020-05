Costa promete pagamento até final da próxima semana de todos os pedidos de lay-off validados até ao fim de abril

O primeiro-ministro, António Costa, prometeu esta quarta-feira aos portugueses que até ao final da próxima semana iam ser realizados os pagamentos de todos os pedidos de lay-off validades até ao final do mês de abril."O caso do lay-off é exemplar. (...) Era preciso responder o mais depressa possível", começou por dizer o primeiro-ministro, reforçando que os 103 mil pedidos feitos até ao final de abril, foram pagos.O primeiro-ministro anunciou também o alargamento de apoios a sócios-gerentes com trabalhadores a cargo, um aumento do prazo de garantia para acesso ao subsídio social de desemprego e cobertura de trabalhadores independentes sem descontos no último ano.

Estas medidas foram transmitidas por António Costa no final de uma visita ao Instituto da Segurança Social, em Lisboa, e que foram justificadas pela "abrupta" alteração da realidade do país na sequência da pandemia de covid-19.

Numa visita em que esteve acompanhado pela ministra do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, António Costa disse que o Governo já tinha antes coberto situações em que sócios-gerentes, em particular de microempresas, tinham apoios para a redução da atividade, desde que não tivessem trabalhadores a seu cargo.

Em atualização