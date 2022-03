Costa quer poder para mexer no IVA

CM noticiou em primeira mão, o primeiro-ministro português propôs esta sexta-feira aos parceiros europeus, em Versalhes, uma descida transitória do IVA para atenuar o agravamento dos preços dos combustíveis.



Todos os países estão a ter mais receita de IVA com a escalada dos preços pelo que António Costa quer que, durante um período transitório, “exista liberdade de cada Estado-membro para poder proceder a uma redução do IVA de forma a que possamos ter um impacto efetivo naquilo que é o custo que os consumidores de gasóleo e gasolina estão neste momento a suportar”.







À saída da cimeira informal de líderes em Versalhes, França, Costa afirmou que foi “muito importante o facto de o Conselho Europeu ter dado respaldo à comunicação da Comissão em matéria de estratégia de energia e, em particular, do desenvolvimento das interconexões, quer elétricas, quer de gás, quer as que no futuro poderão ser utilizadas para o hidrogénio verde”.