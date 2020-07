Costa Silva quer um Portugal mais qualificado e tecnológico

Ao longo de 120 páginas, o gestor da Partex nomeado pelo Governo para redigir o plano de recuperação económica, devido às consequências da pandemia da Covid-19, deixa bem claro que Portugal tem de apostar numa maior qualificação e tornar-se mais tecnológico.





No documento, António Costa Silva defende que “um dos défices do País reside nas baixas qualificações” e sugere “a promoção da formação contínua e da aprendizagem ao longo da vida” para quem quer entrar no mercado de trabalho e a “requalificação dos trabalhadores já inseridos no mercado de trabalho, em particular nos setores e territórios que possam ser mais afetados pela transformação da economia e pela transição energética”.