Covid-19 adia fim dos descartáveis nos restaurantes para março de 2021

O setor da restauração e similares pode continuar a usar louça de plástico descartável até 31 de março de 2021, segundo um diploma esta quinta-feira aprovado em Conselho de Ministros no âmbito de medidas relativas à pandemia da Covid-19.

O diploma "prorroga, até 31 de março de 2021, o período de que os prestadores de serviços de restauração e de bebidas dispõem para se adaptarem às disposições relativas à não utilização e não disponibilização de louça de plástico de utilização única", refere o comunicado do Conselho de Ministros.

Em simultâneo, "define-se o prazo de 31 de dezembro de 2020 para clarificar e harmonizar disposições legislativas nesta matéria, no sentido de proceder à primeira fase de transposição da Diretiva (UE) 2019/904, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de junho de 2019".