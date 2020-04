Covid-19 elimina excedente orçamental de 761 milhões de euros

Ainda com um impacto diminuto das consequências do Covid-19, a tendência nas contas do Estado no final de março já é clara; o crescimento da receita abranda (1,3%) e as despesas disparam (5,3%). Segundo a execução orçamental do mês de março, divulgada esta segunda-feira pela Direção-Geral do Orçamento (DGO) "as Administrações Públicas registaram um saldo orçamental excedentário de 81,3 milhões de euros no final do mês de março de 2020, o que reflete uma redução de 761,5 milhões de euros face ao verificado no mesmo período do ano anterior".

Do lado das receitas fiscais destaque para o IRS que, até março, estava a dar mais 100 milhões do que no primeiro trimestre do ano anterior. Já o IRC (-30,5%), o IVA (0,1%) e o imposto sobre veículos (-19,9%) puxam para baixo as receitas do Estado.

Do lado da despesa existiu um o aumento das transferências (+4,9%) para a segurança social, a despesa com a aquisição de bens e serviços correntes, em particular no setor da Saúde (+17,7%), sendo ainda de realçar o impacto do acréscimo da despesa com o pessoal (+5,1%), resultante da contratação de novos médicos e enfermeiros e da progressão nas carreiras da Função Pública.

No caso da despesa com o Serviço Nacional de Saúde (SNS) registou-se uma subida de 305,1 milhões de euros, com destaque para mais 73,6 milhões diretamente associados à prevenção e tratamento da doença Covid-19, em particular as transferências para a Direção-Geral da Saúde para efeitos de financiamento de compras de Equipamento de Proteção Individual (58,3 milhões de euros), a aquisição de ventiladores (11,7 milhões de euros) e outros investimentos (15,4 milhões).





