Covid-19 obriga a gastar 21,5 milhões de euros por dia

Receitas fiscais de janeiro a maio de 2021

As cicatrizes que a pandemia está a deixar na economia nacional continuam a ser profundas: por cada dia que passa o Estado gasta 21,5 milhões de euros com medidas no âmbito do combate e prevenção da Covid-19, bem como aquelas que têm por objetivo repor a normalidade do funcionamento do País.A ‘fatia de leão’ (1,9 mil milhões) vai para o apoio às empresas, com o apoio ao rendimento das famílias a vir em segundo lugar (538,5 milhões) e as despesas com a Saúde a somarem 516,7 milhões de euros. Neste particular, um exemplo bem ilustrativo é o montante que o SNS gastou em testes Covid nos primeiros cinco meses do ano: 24,6 milhões de euros.Do lado da receita, e com a atividade económica a meio-gás, os cofres do Estado têm menos mil milhões do que é habitual nesta altura do ano. Pelo menos 588,9 milhões estão adiados em virtude de planos de pagamento em prestações que ainda não entraram em vigor.A combinação do aumento da despesa (3,8%) com a diminuição da receita (1,8%) levou a que, até maio, o défice das contas públicas atingisse os 5,4 mil milhões de euros, o que representa um agravamento de mil milhões por mês.Os pagamentos em atraso no Estado ascenderam a 717,9 milhões no final de maio, registando um aumento de 332,3 milhões face a maio de 2020.Só para se ter uma ideia da importância dos desconfinamentos, os dias livres de maio deram aos cofres da Segurança Social uma aumento de receita da ordem dos 337 milhões de euros.Existiu um aumento da despesa com prestações de desemprego no montante de 174,8 milhões de euros, mais 29,9% do que no período homólogo, e um aumento da despesa com pensões e complementos em 181,2 milhões de euros (mais 2,8%).