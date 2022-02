O aumento do desemprego durante o período da pandemia foi superior entre os jovens e, ao contrário do desemprego total, a situação ainda não foi revertida, revela um estudo divulgado pelo Banco de Portugal (BdP). Entre o terceiro trimestre de 2019 e o terceiro trimestre de 2021, o desemprego jovem aumentou 9,5%, de acordo com o Inquérito ao Emprego do Instituto Nacional de Estatística (INE).