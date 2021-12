O volume de negócios do setor do comércio baixou 6,5% em 2020, devido às restrições causadas pela pandemia, atingindo 141,2 mil milhões de euros, anunciou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).









Na publicação ‘Estatísticas do Comércio em 2020’, o INE conclui que os principais indicadores económicos das empresas de comércio decresceram no ano passado, período de tempo em que “o setor do comércio foi fortemente penalizado pela Covid-19”.

Em 2020, o setor automóvel registou o decréscimo mais acentuado do volume de negócios (-16,2%, +1,1% em 2019). Já nas empresas de comércio por grosso registaram-se diminuições de 5,8% no volume de negócios (+2,8% em 2019). Quanto ao comércio a retalho, este apresentou as menores reduções do volume de negócios (-3,6%, contra o crescimento de 4,8 em 2019)





Neste último setor, o INE destaca a evolução “muito heterogénea”, evidenciando o aumento de 58,8% no volume de negócios da atividade de “Comércio a retalho não efetuado em estabelecimentos, bancas, feiras ou unidades móveis de venda”, em contraponto às vendas online ou por telefone, entre outras.