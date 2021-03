Em ano de pandemia, o valor das rendas em Portugal voltou a subir. Ainda assim, o ritmo abrandou para metade, segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).Cada metro quadrado arrendado no País custou 5,61 euros no segundo semestre de 2020. Trata-se de uma subida de 5,5%. No semestre anterior, o indicador avançava quase 10%.