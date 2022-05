CP transportou 32 milhões de passageiros no primeiro trimestre do ano, o dobro em relação a 2021

A CP transportou 32 milhões de passageiros no primeiro trimestre do ano, o dobro face ao período homólogo de 2021 e 3% acima de 2019, mas os proveitos de tráfego ficaram ainda 28% abaixo do valor registado antes da pandemia.









“A CP-Comboios de Portugal registou, no primeiro trimestre de 2022, um aumento na procura transversal a todos os serviços, resultando assim numa variação positiva de 104% quando comparado com o período homólogo de 2021, o que na prática representa mais de 32 milhões de passageiros transportados”, anunciou esta segunda-feira a CP.

A transportadora ferroviária referiu ainda que, “embora os proveitos de tráfego ainda se situem 28% abaixo dos obtidos no primeiro trimestre de 2019, tempo que antecedeu estes dois anos de pandemia, no primeiro trimestre deste ano a CP já ultrapassou em 3% os passageiros transportados em igual período de 2019”.





Destaque para o transporte de longo curso, onde o aumento da procura é “mais acentuado”, tendo o Alfa Pendular registado “a recuperação mais significativa”, com 338 mil passageiros, uma subida de 440% face ao 1º trimestre de 2021.