A CP está a preparar um concurso para a compra de 129 novos comboios no valor de cerca de mil milhões de euros, segundo o Público. Esta compra será realizada através do financiamento do PRR - Plano de Recuperação e Resiliência.





O caderno de encargos ainda está a ser preparado, mas segundo o mesmo jornal a lista inclui 62 comboios suburbanos, 55 regionais e 12 composições de longo curso.