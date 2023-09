As taxas máximas de crédito aos consumidores voltam a agravar-se no último trimestre do ano. Os juros exigidos pelos bancos pelas compras com cartão passam a ter uma taxa máxima de 17,9%, uma subida de 0,5 pontos percentuais face ao valor atualmente em vigor (17,4%), mas mais 2,3 pontos em comparação com o limite fixado pelo Banco de Portugal (BdP) para os últimos três meses de 2021 (ver infografia).









