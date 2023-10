O montante emprestado em crédito ao consumo em agosto foi de 648,5 milhões de euros, mais 4,6% face a julho, de acordo com o Banco de Portugal (BdP). Quando comparado com o período homólogo do ano passado, este tipo de crédito regista uma quebra 3,5%, com exceção para o caso do crédito automóvel.



No segmento do crédito automóvel o montante contratado foi de 255 milhões de euros, um valor que representa mais 1,7% do que em julho e mais 5,4% do que em agosto de 2022.









