Crédito malparado cai para 4%

O rácio de crédito malparado da banca portuguesa atingiu um valor mínimo histórico, diminuindo para 4% em setembro, face a 4,3% em junho, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP) sobre o sistema bancário português.









De acordo com o relatório ‘Desenvolvimentos Recentes’, tal deve-se à diminuição do crédito incobrável e ao aumento dos empréstimos produtivos. Nas empresas, o rácio de malparado bruto desceu para 8,3% (-0,4 pontos face a junho) e nos particulares manteve-se em 3,1%. Já o rácio de malparado líquido de imparidades diminuiu de 1,9% em junho para 1,8% em setembro.

Ainda segundo o supervisor bancário, entre janeiro e setembro aumentou a rendibilidade da banca. A rendibilidade do ativo subiu em 0,31 pontos face ao período homólogo, para 0,46%, o que é atribuído à queda das imparidades para crédito, sobretudo, mas também ao aumento dos resultados das operações financeiras. Por outro lado, a rendibilidade do capital próprio conseguiu mesmo atingir o nível mais alto dos últimos anos, recuperando do impacto da pandemia. Em causa está uma subida homóloga de 3,7 pontos percentuais para 5,4%.