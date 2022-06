As instituições financeiras concederam em abril deste ano cerca de 1,9 mil milhões de euros em novos empréstimos às famílias, uma diminuição de 554 milhões relativamente ao mês de março, revelou esta quinta-feira o Banco de Portugal (BdP).









O montante emprestado desceu em todas as finalidades, com o crédito para habitação a totalizar pouco mais de 1,3 mil milhões de euros, uma queda superior a três mil milhões, comparativamente a março. Já o valor concedido para consumo caiu para 416 milhões de euros em abril (513 no mês anterior) e no segmento para outros fins decresceu para 175 milhões (260 em março).

Relativamente às taxas de juro médias praticadas, foi registada uma subida mensal dos 1,03% para os 1,06% no crédito para compra de casa, o valor mais elevado desde julho de 2020, segundo informação avançada pelo BdP. No crédito ao consumo, a taxa de juro média diminuiu para 7,79% (foi de 7,83% no mês de março).





Ainda de acordo com dados do regulador bancário, em abril, o montante total dos empréstimos ao consumo fixou-se em 20 mil milhões de euros. Já no crédito à habitação, o stock acumulado chegou aos 98,3 mil milhões de euros.