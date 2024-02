Os bancos emprestaram em 2023 um recorde de 7,6 mil milhões de euros em crédito ao consumo, mais 0,8% do que em 2022 e o valor mais alto desde o início da série, em 2012, segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal.









Apenas em dezembro passado foram emprestados em crédito ao consumo 590,6 milhões de euros, numa queda ligeira de 0,6% face a dezembro de 2022 e menos 12,6% do que em novembro de 2023.

Por segmentos, no crédito automóvel o montante contratado foi de 235 milhões de euros, mais 2,2% do que no mesmo mês de 2022.





O montante de novos créditos pessoais diminuiu, nomeadamente sem finalidade, que caiu para 239 milhões de euros.