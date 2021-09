Credores da Groundforce reúnem-se esta quarta-feira para votar recuperação ou liquidação da empresa

Os credores da Groundforce reúnem-se esta quarta-feira numa assembleia para deliberar sobre a recuperação ou liquidação da empresa, sendo que os administradores de insolvência estão a aconselhar a manutenção do grupo.

Num relatório, a que a Lusa teve acesso, os administradores de insolvência, Bruno Costa Pereira e Pedro Pidwell, defendem que "a posição que melhor acautelará o interesse dos credores" passa por "se deliberar no sentido da manutenção do estabelecimento em atividade, com a consequente suspensão da liquidação e partilha do ativo, e a concessão e prazo para que se possa ver apresentado um plano de recuperação".

No relatório lê-se ainda que "só a manutenção da atividade e a preservação do emprego permitirá que não se perca todo o 'know-how' existente e que não se tornem exigíveis as indemnizações por cessação dos contratos de trabalho, o que, de ocorrer, levaria ao incremento dos passivos, em prejuízo da generalidade dos credores".