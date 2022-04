Cresce licenciamento total de obras de edificação e reabilitação

O licenciamento total de obras de edificação e reabilitação cresceu 5,1% em janeiro deste ano, face ao mesmo mês de 2021, sustentado por variações de 7,1% nos edifícios residenciais e de -0,8% nos edifícios não residenciais, divulgou esta quinta-feira a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).









Na Análise de Conjuntura do Setor da Construção, a associação indica que, face a construções novas, o licenciamento de fogos atingiu 2.489 fogos no primeiro mês do ano, mais 12,8% em termos homólogos.

No que diz respeito ao montante dos novos empréstimos concedidos aos particulares para aquisição de habitação, atingiu um total de 1187 milhões de euros, mais 22,6% do que no mesmo mês de 2021.









Leia também Obras em Portugal voltam a níveis pré-pandemia Nos primeiros dois meses de 2022 houve uma estabilização do volume promovido em concursos de empreitadas de obras públicas, referiu a AICCOPN.

Relativamente ao investimento, sublinha que as previsões são agora mais otimistas, esperando-se um incremento de 9,2%, acima dos 7,2% previstos anteriormente, apesar do cenário menos positivo em relação ao crescimento do PIB e ao agravamento da inflação.