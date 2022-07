Crescimento do PIB mundial desacelera para 3,1% este ano, revela Crédito y Caución

O Produto Interno Bruto (PIB) mundial deverá desacelerar para 3,1% este ano e 3,0% em 2023, segundo a Crédito y Caución, que reviu esta quarta-feira em baixa as estimativas em 0,3 e 0,2 pontos percentuais, respetivamente.

"Apesar de o crescimento do PIB mundial ter recuperado para 5,9% em 2021, estimamos que recue para 3,1% em 2022, com a inflação a apertar os gastos dos consumidores e os problemas na cadeia a limitarem o comércio. Para 2023, esperamos que o crescimento abrande ainda mais, para 3,0%", referem as conclusões da seguradora de crédito num relatório divulgado esta quarta-feira.

Entre as principais razões para esta revisão em baixa da previsão do crescimento do PIB mundial, a Crédito y Caución destacou a elevada inflação, os problemas na cadeia de distribuição resultantes da guerra na Ucrânia e as políticas restritivas de combate à covid-19 na China.

Para as economias desenvolvidas, o crescimento do PIB "deverá abrandar para 2,7% em 2022 e 2,1% em 2023".

"Os consumidores estão a sentir a pressão de uma inflação elevada, geralmente conduzida pelos preços elevados da energia na Europa e pelo desequilíbrio entre procura e oferta nos Estados Unidos da América", refere o relatório.

Já nas economias emergentes, a previsão de crescimento do PIB para este ano (3,5%) desceu para quase metade (6,9%) do registado em 2021.

De acordo com a Crédito y Caución, estas economias "estão a sentir a pressão dos estrangulamentos da cadeia de abastecimento e da inflação", mas estão, também, em maior risco de novas vagas de covid-19, dadas as taxas de vacinação mais baixas.

No entanto, alerta ainda para que "não podem ser descartados novos impactos económicos da pandemia nos Estados Unidos da América, Reino Unido, Alemanha ou França, onde o número de casos está novamente a aumentar".

O relatório antevê ainda que o impacto da guerra no preço dos alimentos só se irá dissipar de forma gradual, com aumentos na produção em países como Argentina, Brasil e EUA, sendo que "o alívio não chegará antes de 2023".

Para Portugal, a seguradora tem uma previsão mais otimista para o crescimento do PIB do que o Banco de Portugal (BdP) neste ano, estimando que cresça 6,9%, contra os 6,3% estimados pelo banco central português.

Para 2023, a Crédito y Caución estima que o PIB português cresça 1,9% e que a inflação em Portugal seja de 1,8%.