A recuperação da economia mundial, e os seu reflexos no mercado da energia, está a encher os cofres da Galp. Por dia, a petrolífera ganhou 1,2 milhões de euros, totalizando, nos primeiros nove meses do ano, um lucro de 327 milhões de euros, que compara com prejuízos de 45 milhões registados nos primeiros nove meses de 2020 (aqueles em que a pandemia obrigou a um confinamento mais rigoroso).