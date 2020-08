Crise do turismo no Algarve dispara desemprego em mais de 216%

Os efeitos da pandemia estão a ser devastadores para a economia algarvia. Em julho, mês habitualmente alto do turismo, a taxa de desemprego disparou 216,1% na região, em comparação com o mês homólogo do ano anterior. Este valor ficou muito acima da média nacional, que se cifrou em 37%. Três concelhos - Albufeira, Loulé e Portimão -concentraram metade do total de desempregados no distrito.Os dados divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) mostram que, no mês passado, havia 22 850 pessoas sem trabalho no Algarve. Albufeira, o principal concelho turístico da região, é também o mais afetado pelo desemprego. No total, 4129 trabalhadores estavam sem ocupação.Loulé, o maior e mais populoso município algarvio, surgia na segundo posição do ranking do desemprego, com 3676 inscritos no IEFP, seguido de Portimão, com 3649. Isto significa que estes três municípios tinham mais de metade do desemprego.A ‘culpa’ da subida do desemprego reside sobretudo na brutal quebra do turismo. A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve revela que a taxa de ocupação em julho foi a mais baixa de sempre neste mês.Em julho, havia mais mulheres (12 628) do que homens (10 222) em situação de desemprego no Algarve, segundo os dados divulgados pelo IEFP.Alcoutim tem 33 desempregados inscritos no IEFP. Os outros concelhos com menos desemprego são Aljezur, Castro Marim e Monchique, com 177 cada.As principais zonas turísticas da Europa, em que se inclui o Algarve, podem perder 40% dos seus postos de trabalho ou até mais, devido ao impacto negativo da pandemia na economia, segundo uma estimativa da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico.A decisão tomada pelo governo britânico, na quinta-feira, de retirar Portugal da lista negra dos destinos turísticos veio dar esperança ao turismo algarvio. O mercado inglês representa cerca de um terço do total das dormidas de estrangeiros no Algarve, na hotelaria classificada.