Cruzeiros trazem mais 15 por cento de turistas a Lisboa

Novo porto de Lisboa faz com que passem mais passageiros à cidade.

13:15

O turismo de cruzeiros em Lisboa está a atravessar uma boa maré. Há cada vez mais passageiros a bordo dos navios que passam pela cidade e, nos primeiros seis meses, foram mais de 221 mil a parar no porto de Lisboa – mais 15% face ao mesmo período do ano anterior.





Entre os novos passageiros, a maioria não iniciou ou terminou a viagem em Lisboa. Os passageiros de trânsito, aqueles que têm a cidade como uma das paragens mas que seguem a rota para outros destinos, foram os que deram o maior salto, de 16%. Passaram de 173.217 para 200.554. Já os turistas cuja rota de cruzeiro teve início ou fim em Lisboa cresceram apenas 5%, para atingirem os 20.518.





Também o número de escalas viu uma subida semelhante à dos passageiros, de 11%, atingindo as 148. Desta perspectiva, mais uma vez, são os navios de trânsito a responsáveis pela maior fatia. Contudo, não são os que mais crescem: os cruzeiros de interporting, isto é, que nos vários portos renovam os passageiros – abandonando uns, recebendo outros – aumentaram 67%, de três para cinco. As escalas em que Lisboa figurou em um dos extremos, como primeiro ou ou último destino, aumentaram 21%, dos 33 para os 40.





A Porto de Lisboa realça o papel do novo Terminal de Cruzeiros na subida do número de passageiros e navios cuja rota termina ou começa em Lisboa, "em especial se tivermos em consideração a sua localização no cruzamento das principais rotas – mediterrâneo, báltico, transatlântico, Atlântico", lê-se no comunicado. O porto registou a plena entrada em funcionamento este ano.



No primeiro semestre, foram oito os navios que escalaram o porto de Lisboa pela primeira vez, sendo que até ao final do ano deverão chegar aos 14.