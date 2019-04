CTG deixa cair OPA à EDP se desblindagem de estatutos for chumbada

A China Three Gorges emitiu esta segunda-feira um comunicado na CMVM, que pretende que seja lido aos acionistas na assembleia geral da EDP, onde afirma que não renuncia à condição imposta na oferta pública de aquisição (OPA), de que seja aprovada a desblindagem de estatutos.

"A CTG gostaria de declarar irrevogavelmente a todos os interessados e, em especial, aos acionistas da EDP que todas as condições a que o lançamento da Oferta se encontra sujeito permanecem em vigor e, especificamente, no caso de o resultado da votação não permitir a eliminação do atual limite à contagem de votos, que a CTG não renunciará a essa condição", afirma a declaração. Ou seja, a OPA ficará sem efeito se a votação na AG da EDP desta quarta-feira for desfavorável aos chineses.

Apesar deste possível travão à oferta, a CTG afirma que "já obteve resultados positivos num grande número de aprovações regulatórias" e garante continuar "a trabalhar ativamente para a conclusão bem-sucedida dos demais processos".