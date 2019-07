Custo da dívida pública emitida até junho renova mínimo histórico

O custo da dívida emitida por Portugal entre janeiro e junho fixou-se em 1,4%, um novo mínimo histórico desde 2010, de acordo com o boletim mensal do IGCP - Agência de Gestão de Tesouraria e da Dívida Pública.Segundo dados divulgados esta terça-feira pela entidade liderada por Cristina Casalinho, o custo médio da dívida emitida por Portugal situou-se em 1,4% até junho, abaixo dos 1,5% registados até maio, o que corresponde a um novo mínimo histórico.Entre 2017 e 2018, o custo da dívida pública portuguesa passou de 2,6% para 1,8%.Os dados hoje divulgados pelo IGCP mostram também que o saldo da dívida direta do Estado ascendeu a 246,6 mil milhões de euros no final de junho, menos 2,2% face ao mês anterior.Trata-se de uma redução de 5,7 mil euros face aos 252,3 mil milhões de euros registados no final de maio.O IGCP explica que esta diminuição no stock da dívida direta do Estado deveu-se "essencialmente, à redução do saldo de OT [Obrigações do Tesouro]", explicada pela amortização de uma linha de OT no valor de 8,1 mil milhões de euros, "que mais do que compensou a realização de dois leilões" de OT no valor nominal conjunto de 1,4 mil milhões de euros (707 milhões de euros e 696 milhões de euros).