O aumento do preço dos combustíveis, do gás natural e da eletricidade – há fornecedores a propor aumentos de 300% nos contratos – é mais um fator de preocupação para os empresários do setor dos moldes, que tem na Marinha Grande o maior número de empresas. Se os custos de produção têm um peso elevado, a incerteza e a instabilidade causada, primeiro pela pandemia e agora pela guerra, estão no topo dos problemas dos responsáveis destas empresas.