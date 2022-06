Os preços dos bens e serviços em maio dispararam 8,1% nos países da Zona Euro, em comparação com igual período de 2021, avançou esta sexta-feira o Eurostat, entidade estatística da União Europeia (UE). Os custos da energia, que cresceram 39,1% num só ano, deram um dos principais contributos para o aumento da taxa de inflação não só na área do euro, como também no restante espaço comunitário, onde o valor disparou para uma média de 8,8%.









