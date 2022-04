Custo de vida dispara e pressiona as famílias, revela Banco de Portugal

A inflação em Portugal atingiu os 4,4% em fevereiro e terá disparado para 5,3% um mês depois, arrastada pelo aumento nos bens energéticos e alimentares, o que significa uma maior pressão para os bolsos das famílias, em particular as mais pobres, evidencia um estudo publicado pelo Banco de Portugal (BdP).Segundo o regulador bancário, "os preços dos bens alimentares" cresceram "4,2% em fevereiro". E é precisamente nos alimentos que as famílias de menores rendimentos vão sentir mais o peso da economia, considerando que a alimentação representa um quarto de todas as despesas familiares. A situação agrava-se pelo "facto de os bens alimentares e energéticos serem essenciais e por isso a quantidade consumida não se reduzir significativamente em face de subidas de preços", confirma o relatório do banco central. Portanto, ou se reduz o consumo ou se aumenta a despesa.Apesar de tudo isto, os números ainda não mostram o impacto total que a guerra poderá vir a ter nas famílias nos próximos tempos. A estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística aponta para uma subida de 5,3% no custo de vida em março, que, a confirmar-se, começa a contribuir para deitar por terra o otimismo do Governo, que no Plano de Estabilidade 2022-2026 prevê "uma aceleração significativa" da inflação de 1,3% em 2021 para 2,9% em 2022".A 30 de março, um cabaz de produtos alimentares essenciais custava mais 10 euros (+5,45%) do que a 23 de fevereiro, um dia antes do início da guerra na Ucrânia, segundo contas da Deco, associação de defesa do consumidor. Em pouco mais de um mês, o preço do cabaz passou de 183,63 euros (23 de fevereiro) para 193,63 euros (30 de março). Em causa estão os preços de 63 produtos alimentares essenciais, como peru, frango, pescada, carapau, cebola, batata, laranja, maçã, cenoura, arroz ou esparguete.