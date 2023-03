O preço dos ovos na União Europeia (UE) aumentou mais de 30% em janeiro, com Portugal a registar uma subida acima da média dos 27 (46,2%), segundo dados divulgados esta sexta-feira pela entidade estatística do espaço comunitário, o Eurostat.









Num boletim dedicado ao preço dos ovos, um dos bens alimentares cuja taxa de inflação mais tem aumentado, a entidade estatística europeia destaca que este tem subido desde janeiro de 2022, com acelerações homólogas de 30,2% em dezembro de 2022 e de 30,4% em janeiro de 2023.

Entre os Estados-membros, os maiores aumentos anuais dos preços dos ovos foram registados, em janeiro, na Chéquia (85%), Hungria (80%) e Eslováquia (79%). Os países onde os preços dos ovos menos aumentaram, mas registando, ainda assim, valores altos, são Alemanha e Luxemburgo (18% cada) e Áustria (19%).









Leia também Preço das casas sobe 13,2% no segundo trimestre Em Portugal, os preços dos ovos subiram, em janeiro, 46,2%, face ao mesmo mês de 2022, a segunda baixa depois de terem atingido um pico de 53,5% registado em novembro de 2022. Na média do conjunto dos países da UE, o pico da inflação neste produto específico foi registado em janeiro (30,4%).

Os 27 países do espaço comunitário atingiram, em janeiro, uma taxa de inflação média de 10%, face ao mesmo mês do ano passado, em comparação com os 5,6% de janeiro de 2022.