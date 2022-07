O preço médio dos bens e serviços ligados ao setor agrícola nos países da União Europeia (UE) registaram uma subida de 27,4% no primeiro trimestre de 2022, quando comparados com idêntico período de 2021, sobretudo devido aos aumentos significativos dos fertilizantes e da energia, de acordo com dados tornados públicos pelo Eurostat, a entidade estatística europeia.









