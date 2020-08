DBRS prevê deterioração dos ativos da banca portuguesa em 2021 devido ao Covid-19

A agência DBRS prevê uma deterioração "mais pronunciada" da qualidade dos ativos da banca portuguesa em 2021, dada a flexibilização das moratórias, dos empréstimos com garantia do Estado e de outros apoios públicos relacionados com a pandemia.

"Na nossa perspetiva, a deterioração da qualidade dos ativos vai ser mais pronunciada em 2021, na sequência do afrouxar dessas medidas de apoio", lê-se numa análise divulgada esta segunda-feira pela agência de notação financeira DBRS Morningstar.

Segundo a agência, para além do previsível aumento do crédito mal parado relacionado com esta flexibilização dos apoios, o risco de crédito "aumentou significativamente desde a avaliação inicial" dos empréstimos e a deterioração da economia faz com que seja "muito mais difícil à banca reduzir os níveis de mal parado pré-covid-19".