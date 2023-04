A contratação de um Airbus A330-200, contra o parecer de duas consultoras, custou à SATA Internacional 42,2 milhões de euros, metade dos quais a título de indemnização pela devolução do avião antes do fim do contrato.



A conclusão é do Tribunal de Contas (TdC), que passou ‘a pente fino’ as contas da companhia área regional a pedido da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.









