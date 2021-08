Defesa de Salgado usa demência de arguido em tribunal para evitar multa de 5,8 milhões

Pela primeira vez em alegações finais de julgamento, o estado de saúde de Ricardo Salgado, de 77 anos, é usado como argumento na defesa do ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES).Esta quinta-feira no julgamento dos recursos às coimas aplicadas pelo Banco de Portugal (BdP) nos processos BESA e Eurofin, no valor global de 5,8 milhões de euros, que decorre no Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS), em Santarém, Adriano Squilacce, advogado de Salgado, apelou à juíza Mariana Machado que tenha em conta a saúde do seu constituinte.