O buraco do défice cresceu ao ritmo de 27,7 milhões de euros por dia, atingindo 9,2 mil milhões de euros no final de novembro, face ao mesmo período do ano passado. A execução orçamental publicada esta terça-feira traduz o impacto da pandemia nas contas do Estado, que regista uma queda de receita de 6,3% e um crescimento da despesa de 5,3%.