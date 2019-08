Depois dos elogios a Sócrates... Financial Times destaca habilidades e escolhas políticas de António Costa

O primeiro-ministro defendeu esta segunda-feira que o editorial do Financial Times sustentando que Portugal traz "alguma esperança" para a Europa "corresponde àquilo que a imprensa internacional tem sinalizado" sobre o país, destacando a "estabilidade" a as "boas práticas económicas" nacionais.No editorial, o jornal britânico elogia o primeiro-ministro português e destaca as habilidades e as escolhas políticas de António Costa, referindo aquele diário económico internacional que o exemplo português é uma esperança para a Europa.Recorde-se que em 2007, o mesmo jornal deixou elogios ao desempenho económico de José Sócrates, na altura primeiro-ministro.