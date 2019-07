Depósito de gasolina sobe 7,5 euros em dez anos

Estrutura dos preços médios de venda ao público dos combustíveis

O preço dos combustíveis em Portugal tem vindo a crescer nos últimos anos. Só o litro da gasolina agravou-se em 15 cêntimos na última década, o que fez disparar o custo de atestar o depósito em 7,5 euros nesse período.Os dados constam no Observatório da Energia e fazem a evolução do setor entre 2008 e 2018. "No caso da gasolina 95, entre 2008 (1,386 €/litro) e 2018 (1,537 €/litro) o aumento foi de 10,6%", lê-se no balanço publicado.Feitas as contas, o agravamento em 15 cêntimos no litro deste combustível fez subir o preço de um depósito de 50 litros de 69,3 euros para 76,85 euros em dez anos. Sem taxas, em 2018 a gasolina custou em média 59 cêntimos por litro, a que se somaram 65 cêntimos de impostos e quase 29 cêntimos de IVA.No gasóleo, o agravamento não foi tão expressivo: o preço do litro aumento 8 cêntimos numa década: "Observa-se no caso do gasóleo, que entre 2008 (1,260 €/litro) e 2018 (1,343 €/litro) o preço médio de venda ao público aumentou 6,6%", sintetiza o observatório.Olhando para a decomposição do preço por litro, o valor sem taxas corresponde a 62 cêntimos, a que se juntam 47 cêntimos de impostos e 25 cêntimos de IVA.Em 2018, o preço médio de venda ao público da gasolina em Portugal foi o 5º mais alto da União Europeia. Já o do gasóleo foi o 9º mais alto.Nos últimos vinte anos, o País tem apresentado uma dependência energética entre 70% e 90%, consequência da inexistência de produção nacional de fontes de energia fósseis, como o petróleo ou o gás natural.Em 2017, último ano analisado, a dependência de Portugal foi de 79,7%, mais 5,7 pontos face a 2016.