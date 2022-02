Depósito leva 8,3% do rendimento anual das famílias portuguesas

Perguntas CM 15 de Fevereiro de 2022 Combustíveis: Governo deve intervir mais nos preços? SIM NÃO Votar

Atestar o carro tem um peso de 8,3% no rendimento médio anual das famílias portuguesas, no caso de o automóvel ser a gasolina, e de 7,6% no caso da viatura ser a gasóleo.A conclusão é o do estudo ‘Combustíveis, Peso da fatura para a famílias’, divulgado esta segunda-feira pela consultora BA&N. Segundo aquele documento, "uma família de três (dois adultos trabalhadores com um menor a cargo) arrecada, em média, 12 696 euros anualmente, em termos líquidos, segundo os dados mais recentes da Comissão Europeia. Assumindo que esta família atesta o depósito do automóvel (de 50 litros) uma vez por mês, o valor gasto nos postos de abastecimento ao longo de um ano corresponde a 8,3% do rendimento caso o veículo seja a gasolina e 7,6% no caso de ser a gasóleo.Pior do que Portugal só mesmo os países de Leste e a Grécia. Na Roménia, por exemplo, o peso de atestar o carro no rendimento familiar é de 16,1%, e na Grécia de 9,4%.Portugal tem a 8ª gasolina mais cara da UE, estando o gasóleo na última posição do top 10, segundo os últimos dados da Comissão Europeia, que revelam que há já países europeus em que tanto o litro da gasolina como o do diesel chega a custar mais de 2 euros. É o caso dos Países Baixos e da Suécia.