Depósitos bancários de particulares registam em maio "maior descida" homóloga em 43 anos

O 'stock' de depósitos de particulares nos bancos residentes caiu pelo quinto mês consecutivo em maio, para 173.667,9 milhões de euros, menos 2,7% em termos homólogos, a "maior descida" na série publicada desde dezembro de 1980, anunciou o Banco de Portugal (BdP).

No final de maio os particulares detinham 173.667,9 milhões de euros depositados nos bancos residentes, menos 710,8 milhões de euros face a abril e 4.728,6 que no período homólogo, segundo dados do Banco de Portugal (BdP) esta quarta-feira divulgados.

Face a maio de 2022, a diferença foi 2,7%, tratando-se da "maior descida relativamente a um mês homólogo registada na série publicada", desde dezembro de 1980, acrescenta o banco central.

Já no caso das empresas, o volume de depósitos nos bancos residentes era de 64.289,4 milhões de euros, menos 1.181,1 milhões de euros em cadeia, mas mais 868,8 milhões de euros em termos homólogos.

Por sua vez, o 'stock' de crédito à habitação abrandou em maio pelo quarto mês consecutivo, atingindo 99.521,8 milhões de euros.

Segundo o BdP, no final de maio 2023, o montante total de empréstimos para habitação era de 99.521,8 milhões de euros, menos 118,3 milhões de euros que no final de abril.

O banco central acrescenta que a taxa de variação anual destes empréstimos "desacelerou pelo décimo mês consecutivo, passando de 4,8% em julho de 2022 para 0,9% em maio de 2023". Em termos homólogos, em maio de 2022 este valor era, também, de 4,8%.

Já o montante de empréstimos ao consumo cresceu 4,4% em maio face ao mesmo mês de 2022, totalizando 20.792 milhões de euros.

Quanto ao 'stock' de crédito a empresas, no final de maio, o montante total era de 73.864,7 milhões de euros, menos cerca de 245,7 milhões de euros do que no final do mês anterior. Em termos homólogos, a redução foi de 2.798,9 milhões de euros.

"Esta redução foi expressiva em todas as dimensões de empresas (exceto nas microempresas), e nos setores da eletricidade, gás e água, do alojamento e restauração e das indústrias transformadoras", aponta o BdP.

As estatísticas de empréstimos e depósitos bancários serão atualizadas pelo BdP em 26 de julho.