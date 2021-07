Deputados da comissão de inquérito ao Novo Banco aprovam textos críticos sobre prémios de gestão

Os deputados da comissão de inquérito ao Novo Banco aprovaram esta terça-feira vários textos críticos sobre a política de prémios de gestão da instituição financeira, no âmbito das alterações ao relatório.

A atual gestão do Novo Banco é alvo de críticas nas propostas de alteração, tendo sido incluída no relatório da comissão um texto do PSD, com votos contra do PS e abstenção da IL, observando que "os prémios de gestão ocorrem quanto maior for a maximização dos prejuízos ou das chamadas de capital", uma situação "que não foi devidamente acautelada no contrato" de venda do Novo Banco à Lone Star.

No mesmo sentido foi aprovada por unanimidade uma proposta do BE referente ao recebimento de prémios acima dos limites impostos no plano de reestruturação do Novo Banco, cuja "possibilidade deveria ter sido contratualmente vedada".

Foi também aprovada uma proposta do PS, referindo que "a atribuição de remuneração variável não se afigura compatível com a apresentação de prejuízos".

"Na ausência do CCA [mecanismo de capital contingente], talvez o NB não tivesse incorrido no custo que decorre da atribuição de remuneração variável", refere a proposta.

A votação final do relatório está marcada para a tarde desta terça-feira.

O Novo Banco divulgou no dia 04 de maio à noite o relatório e contas de 2020, através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), documento em que o banco informa que vai atribuir bónus aos gestores referente a 2020 de 1,86 milhões de euros. O pagamento do prémio será diferido para 2022, após concluída a reestruturação do banco.

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, disse que tanto o Banco de Portugal como o Fundo de Resolução são "contrários" ao pagamento de prémios à gestão do Novo Banco e afirmou que o valor seria "deduzido" à chamada de capital que o Fundo de Resolução pagou este ano.