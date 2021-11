Durante mais de vinte anos, o centro do poder económico no nosso país foi o gabinete de Ricardo Salgado, na sede do BES. O ex-homem-forte do banco chegou a ser apelidado de ‘dono disto tudo’, usufruindo de proteção política máxima. “Foi apadrinhado por Soares e Cavaco, protegido de Durão Barroso e de Sócrates.