Descarbonização dos transportes e estradas com corte global de 191 milhões de euros

As componentes de descarbonização dos transportes e estradas sofreram um corte global de 191 milhões de euros no Plano de Recuperação e Resiliência, no âmbito da reorganização que beneficiou o mar e a cultura, foi hoje anunciado.

"Em relação à componente de descarbonização dos transportes onde existia um valor 96 milhões de euros passa para 48 milhões de euros", precisou hoje o secretário de Estado do Planeamento, Ricardo Pinheiro, em resposta aos deputados, na comissão parlamentar de Economia.

Já na componente das estradas foi efetuado um corte global de 143 milhões de euros.

Em causa, segundo governante, estão reduções de 50 milhões de euros em 'missing links', 45 milhões de euros em ligações transfronteiriças e 48 milhões de euros nas acessibilidades às áreas de acolhimento presencial.

Na mesma audição, o ministro do Planeamento recordou que foram incluídas duas componentes no plano -- mar e cultura --, que representaram, no conjunto, cerca de 500 milhões de euros.

Estas componentes, à semelhança do reforço atribuído às empresas, surgiram após processo de consulta pública do PRR, que decorreu em fevereiro.

"Naturalmente, o que tivemos de fazer foi ir buscar esse dinheiro a diversas outras componentes. Não havia por onde fazer o exercício porque o dinheiro não cresceu", afirmou Nelson de Souza, ressalvando que nenhuma medida foi posta em causa perante a realocação dos recursos.

Após a terceira ronda de intervenções, o secretário de Estado do Planeamento adiantou que a construção do IC 31 (Castelo Branco/Monfortinho) foi retirada do plano, embora tenha sido assegurado o seu financiamento.

"De facto, o IC 31 foi um dos projetos que esteve incluindo na lista inicial de infraestruturas do PRR. Atendendo ao grau de execução e à temporalidade com que o programa tinha que ser executado [...] foi absolutamente difícil conseguir garantir a temporalidade de execução", disse Ricardo Pinheiro.

Porém, quando foi aprovado o plano final, para ser entregue a Bruxelas, "foi garantido, em resolução de Conselho de Ministros, o financiamento dessa mesma obra e das outras três, que perfazem um 143 milhões de euros em matéria de infraestruturas", acrescentou, esclarecendo que em causa está um mecanismo de financiamento externo ao PRR.

Portugal entregou a versão final do PRR na passada quinta-feira, tornando-se no primeiro país a apresentar a Bruxelas este documento.

O PRR tem um período de execução até 2026 e prevê um conjunto de reformas e investimentos para alavancar o crescimento económico.