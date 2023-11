Descida das reservas do BCE pode reduzir taxas necessárias para estabilizar inflação

A diminuição das reservas do BCE está a contribuir para subir os juros das dívidas soberanas e baixar o crédito às empresas e às famílias, podendo assim reduzir o nível das taxas necessárias para estabilizar a inflação.

O economista principal do BCE, Philip R. Lane, previu esta quinta-feira na abertura da conferência do BCE sobre os mercados monetários de 2023 que nos próximos anos uma nova redução das reservas "exercerá uma pressão ascendente sobre os juros das dívidas soberanas e contribuirá para uma menor criação de crédito".

As reservas do BCE diminuem atualmente porque o BCE já não está a reinvestir as obrigações que comprou no primeiro grande programa de compra de obrigações e porque os bancos estão a reembolsar antecipadamente o BCE.

Lane espera que a atual redução da presença do BCE no mercado obrigacionista e o regresso da liquidez muito barata que emprestou aos bancos ao longo de três anos se mantenha nos próximos anos e, por conseguinte, também uma pressão ascendente sobre os juros das dívidas soberanas e uma menor criação de crédito.

Estas forças podem reduzir o nível das taxas de juro necessárias para estabilizar a inflação, uma vez que reduzem as expectativas de crescimento e de inflação, de acordo com Lane.

"É claro que o impacto total da queda das reservas dos bancos centrais depende do ponto final deste processo de ajustamento, que depende do futuro nível estacionário das reservas dos bancos centrais", afirmou Lane.

O economista-chefe do BCE disse esperar que o nível adequado de reservas seja "muito mais elevado e mais volátil neste novo estado estacionário, em comparação com os níveis relativamente baixos que prevaleciam antes da crise financeira mundial".

Para os bancos, as reservas do BCE são um ativo líquido e isento de risco muito importante em períodos de crise, como a crise financeira mundial, a crise da dívida soberana e a pandemia.

Estes episódios sublinharam a importância de os bancos manterem níveis significativos de liquidez.

Na primeira década do euro, as reservas do BCE eram muito mais baixas, porque o BCE apenas criava reservas para "satisfazer as necessidades de liquidez resultantes da procura de notas e dos chamados fatores de liquidez autónomos", afirmou Lane.

Estes são fatores de liquidez que normalmente não têm origem na utilização de instrumentos de política monetária e incluem, por exemplo, as notas em circulação, os depósitos das administrações públicas no banco central e os fundos próprios do BCE.

Após a eclosão da crise financeira, o BCE começou a conceder empréstimos aos bancos por mais de um ano e comprou algumas obrigações numa base limitada entre 2008 e 2013, o que aumentou moderadamente as suas reservas.

Mas, de 2015 a 2022, registou-se um aumento mais acentuado da liquidez do BCE através da flexibilização quantitativa com compras de grandes quantidades de dívida e operações de liquidez e, consequentemente, as suas reservas aumentaram.

Desde o outono de 2022, o BCE reduziu as suas reservas e irá reduzi-las ainda mais nos próximos anos, de acordo com Philip R. Lane.