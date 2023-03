Desde 1 de janeiro que desceu o IVA de vários produtos alimentares. A medida, consagrada no Orçamento do Estado para 2023, incluía as conservas de peixe e moluscos e alimentos de base vegetal, como foi, por exemplo, o caso das saladas, que passaram da taxa de 23 para os 6% de IVA.









Existiu um conjunto de 16 produtos que foram objeto da redução da taxa de IVA de 23 para 6%. Se compararmos a evolução dos preços daqueles bens de janeiro para fevereiro do corrente ano, observamos uma aumento médio de preços da ordem dos 1,4%. Isto significa que, em média, a descida do imposto foi totalmente anulada com a sua integração na margem de lucro bruta dos distribuidores.