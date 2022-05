A baixa dos combustíveis ficou, em média, 5,7 cêntimos aquém do esperado com a redução do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP). As descidas efetivamente verificadas pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) foram de 9,7 cêntimos por litro de gasolina e 8,6 cêntimos no gasóleo, quando o primeiro-ministro, António Costa, garantia nas redes sociais que a redução do ISP se traduzia “num desconto de 15,5 cêntimos na gasolina e 14,2 cêntimos no gasóleo”.









