O Governo vai dar um desconto de 30% durante dois anos na taxa de juro que serve de indexante ao crédito à habitação. O mecanismo, que será apresentado esta quinta-feira depois de aprovado em Conselho de Ministros, não mexe nem no ‘spread’ negociado com os bancos nem com a duração dos empréstimos, instituindo uma taxa fixa temporária que dará estabilidade às famílias durante 24 meses.









