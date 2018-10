Descubra aqui se vai poder pedir a reforma antecipada em 2019

Explicamos aqui a lei com exemplos práticos para que perceba mais facilmente a nova regra.

18.10.18

Os partidos mais à esquerda no Parlamento - e que garantem a maioria - dizem que acordaram uma coisa. O Governo, alegadamente, apresentou uma diferente. Mas ainda não ficou bem claro o que implica a nova lei sobre as reformas antecipadas e a alínea referente ao novo regime de penalização no caso de reforma antecipada. Bloco de Esquerda já afirmou que, a ficar como está, não aprovaria esta medida.



Isto era o que os partidos de esquerda esperavam que fosse apresentado. Mas a discórdia instalou-se quando o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, apresentou esta quarta-feira a intenção de introduzir uma nova regra no regime de reformas antecipadas.

O Governo quer que só seja possível aceder aceder à reforma antecipada quem já tiver 40 anos de descontos quando fizer 60 anos de idade. Quem não cumprir esta condição só poderá reformar-se - sem prejuízos - na idade legal, os 66 anos e cinco meses, segundo a Sábado.



Confuso? Foi o que muitos acharam. Talvez explicado por exemplos se torne mais fácil de entender o que diz a propsota do Governo no OE2019.





Primeiro olhemos para a situação actual:



- Caso tenha menos de 60 anos e menos de 40 anos de contribuições não tem direito a pedir a reforma antecipada;

- Caso tenha mais de 60 anos, mas menos de 40 anos de contribuição, não tem direito a pedir a reforma antecipada, podendo fazê-lo quando alcançar os 40 anos de serviço;

- Caso tenha mais de 40 anos de serviço, mas menos de 60 anos, não tem ainda direito, mas pode pedir a reforma antecipada quando atingir a idade definida;

- Se tem mais de 40 anos de contribuição e 60 anos de idade, pode pedir a reforma antecipada, mas com um corte de 14,5% à pensão e penalização de 0,5% por cada mês de antecipação face à idade legal da reforma (66 anos e quatro meses).

- Caso tenha menos de 63 anos e menos de 40 anos de contribuições, não tem direito à reforma antecipada, até cumprir os dois requisitos;

- Caso tenha mais de 63 anos e menos de 40 de serviço, pode ter acesso à reforma quando completar os 40 anos;

- No caso de ter mais de 40 anos de contribuição, mas menos de 63 anos pode pedir a reforma antecipada, mas com um corte de 14,5% à pensão e penalização de 0,5% por cada mês de antecipação face à idade legal da reforma (66 anos e cinco meses);

- Se já tiver mais de 40 anos de serviço e mais de 63 anos, tem direito a pedir reforma e sem penalização pelo factor de sustentabilidade.

- Caso tenha menos de 60 anos e menos de 40 anos de contribuições, não tem direito à reforma antecipada, mesmo com penalizações, tendo de esperar pela idade da reforma (aos 66 anos e cinco meses);

- Caso tenha mais de 60 anos e menos de 40 de serviço, continua a não poder ter acesso à reforma antecipada, tendo de esperar pela idade de reforma;

- No caso de ter mais de 40 anos de contribuição, mas menos de 60 anos pode pedir a reforma antecipada sem a penalização pelo factor de sustentabilidade;

- Se já tiver mais de 40 anos de serviço e mais de 60 anos, não poderá beneficiar porque já tinha mais de 60 anos quando completou os 40 anos de serviço, tendo de esperar pelos 66 anos e cinco meses para ter acesso à reforma.

O ministro do Trabalho referiu que esta lei pretende beneficiar os trabalhadores que começaram a trabalhar e descontar muito cedo. Mas há ainda alguns pontos a esclarificar sobre a proposta, segundo os partidos que deverão ser consolidados no debate na especialidade sobre o tema.

Bloco de Esquerda e PCP asseguram que a proposta no Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) ia incluir o fim da penalização pelo factor de sustentabilidade (14,5% de corte na reforma) em duas fases: uma primeira em Janeiro de 2019 em que a penalização acabava para quem tinha 40 anos de descontos e 63 anos de idade (mantendo-se a penalização de 0,5% por cada mês até perfazer a idade legal de reforma, que é de 66 anos e quatro meses); e em Outubro de 2019 alargava-se para quem tivesse 40 anos de descontos aos 60 anos.



A ir como está, a medida terá dificuldade a ser aprovada.