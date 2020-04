Desemprego atinge 364 mil pessoas em Portugal

O desemprego atingia esta segunda-feira 364,3 mil pessoas em Portugal, segundo a monitorização diária da Segurança Social. O aumento das inscrições nos centros de emprego começou em março que fechou com um crescimento de cerca de 9% face a fevereiro, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).

A inscrição de mais 28 mil desempregados em março , face a fevereiro, fez o número de desempregados subir para 343 761, embora o número de pessoas à procura de emprego seja superior: mais de 485 mil.

O crescimento do desemprego em março foi liderado pela região do Algarve, com 12,8% face a fevereiro, seguida do Alentejo, com 12,5% e de Lisboa e Vale do Tejo, com 10,4%. Em contraciclo esteve a região dos açores, com uma ligeira queda (0,1%).

O número de casais em que ambos estão desempregados - uma estatística criada em 2010 na sequência da crise financeira - também aumentou cerca de 11%, face a fevereiro, passando para 5902, no final de março.

Considerando os grupos profissionais dos desempregados registados, destacam-se os "trabalhadores não qualificados" (25,6%), os dos "serviços pessoais, de proteção segurança e vendedores" (20,6%) e "pessoal administrativo" (11,7%), ainda segundo os dados do IEFP.



Mais de 31 mil baixas por isolamento

A Segurança Social contabilizava esta segunda-feira 31 675 trabalhadores em isolamento profilático por causa da Covid-19. Estes trabalhadores têm direito a receber o salário a 100%, enquanto durar o isolamentos e desde o 1º dia. O pagamento processa-se no mesmo dia definido para as baixas por doença.



Cerca de 172 mil trabalhadores estão, ainda no âmbito das medidas de exceção devido à pandemia, a receber apoio da Segurança Social para ficarem com os filhos menores de 12 anos em casa.