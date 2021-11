Mais de 153 mil portugueses estavam desempregados há pelo menos um ano no final de setembro, um acréscimo superior a 28 mil (+22,6%) comparativamente ao mesmo mês de 2020. A informação avançada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) revela ainda que esta realidade afeta sobretudo as mulheres, já que o número de desempregadas de longa duração disparou acima dos 50% no espaço de apenas um ano.