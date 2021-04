O desemprego de longa duração disparou desde que os primeiros casos de Covid-19 foram detetados no nosso país. Passados 12 meses, em março de 2021 eram 170 809 os portugueses que procuravam trabalho há um ano ou mais. Trata-se de uma subida de 23% no número de pessoas nestas circunstâncias, mostram os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).